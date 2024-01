Mazzarri: "Ho visto una squadra con la S maiuscola. Ngonge mi ha dato delle belle risposte"

"Sono contento perché ho visto una squadra con la S maiuscola, equilibrata, che ha avuto il possesso palla superiore alla squadra di Sarri e questo significa tanto. Abbiamo cambiato il sistema di gioco da poco. Si poteva creare qualche palla gol in più. C’è mancato qualcosa nella rifinitura, ma son contento per la prova. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma sono soddisfatto per la compattezza mostrata". Così Walter Mazzarri ha analizzato il pareggio esterno contro la Lazio nella conferenza stampa post partita.

Il tecnico del Napoli ha elogiato Diego Demme per la prestazione: "Sono stato molto contento per lui. Ha fatto una grande gara".

Chiusura sul neo acquisto Ngonge: "Ho avuto una bella sensazione. E’ arrivato da pochi giorni, proviene da una squadra che non lottava per l’alta classifica. Ha bisogno di un po' di tempo, ma mi ha dato delle belle risposte. Se continuerà così, avrà sicuramente un impiego superiore".