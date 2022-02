Lazio-Napoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

Trasferta vietata ai residenti in Campania per Lazio-Napoli, in programma domenica 27 febbraio allo stadio Olimpico alle ore 20.45. Questa la decisione del prefetto di Roma dopo le indicazioni rilasciate dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive.

Sarà, dunque, vietata la vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Campania, anche se aderenti ai programmi di fidelizzazione della Ssc Napoli. Il settore ospiti sarà riservato esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Ssc Napoli che non siano residenti in Campania.

Il prezzo del biglietto per assistere al match nel settore "Distinti sud ovest - ospiti" è di 35 euro.