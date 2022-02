Napoli, vittoria all'ultimo respiro: gli azzurri agganciano il Milan in vetta alla classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Una partita al cardiopalma, un successo importantissimo. Il Napoli riscatta la brutta prestazione contro il Barcellona, con la conseguente eliminazione dell'Europa, con una entusiasmante vittoria all'Olimpico in casa della Lazio. Decisivo un gol di Fabian Ruiz in pieno recupero, dopo che Pedro pochi minuti prima aveva pareggiato il vantaggio azzurro siglato da capitan Insigne. I tre punti conquistati nella capitale consentono agli uomini di Spalletti di agganciare il Milan in vetta alla classifica e di staccare di due punti l'Inter, che però ha un match in meno.

Le scelte degli allenatori

Spalletti rilancia Politano dal primo minuto. In porta c’è Ospina, con Mario Rui confermato sulla sinistra. A centrocampo Lobotka, recuperato, parte dalla panchina, con Demme a far coppia con Ruiz. Sarri sceglie Zaccagni e Felipe Anderson ad accompagnare Immobile in attacco.

La Lazio parte meglio, il Napoli viene fuori alla distanza

Partenza in grande stile dei padroni di casa, che nei primi 10 minuti sfiorano in due occasioni il vantaggio. La prima mezz’ora è soprattutto di marca biancoceleste, con il Napoli che finalmente prende in mano le redini del match nel quarto d’ora finale della prima frazione.

Nella ripresa la partenza è ancora ad appannaggio dei capitolini, ma al 62' Lorenzo Insigne porta in vantaggio il Napoli, con uno splendido tiro dal limite. Dopo il gol dell'1-0 i partenopei dominano il match, grazie anche ad uno scatenato Elmas, il cui ingresso cambia il volto dell'incontro. Politano fallisce clamorosamente la rete del 2-0 in contropiede. Pedro all'88' trova il jolly con un gran tiro dal limite che beffa Ospina. In pieno recupero, al minuto 94, Insigne offre a Fabian il pallone che lo spagnolo deposita alle spalle di Strakosha con un vero e proprio colpo da biliardo, regalando il successo agli azzurri.

La gioia di De Laurentiis: "Una squadra che non molla mai"

"Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così". Questo il commento via Twitter di Aurelio De Laurentiis al termine del match.

Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 27, 2022

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (84' Acerbi), Radu (71' Hysaj) Milinkovic-Savic, Leiva (84' Basic), Luis Alberto, Felipe Anderson (65' Pedro) Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme (81' Lobotka), Fabian Ruiz, Politano (81' Ounas), Zielinski (57' Elmas), Insigne (94' Mertens), Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 62' Insigne, 88' Pedro, 94' Fabian Ruiz

Note: ammoniti Radu, Immobile, Zaccagni.