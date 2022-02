Spalletti: "Questa squadra ha un'anima forte, poi dobbiamo metterci un po' di cazzimma in più"

"Noi eravamo entrati in campo con le intenzioni giuste. Ma all’inizio abbiamo sbagliato troppe palle facili, gliel’abbiamo ridata sui piedi 10 volte. Poi con il passare dei minuti la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo andati a cercare la vittoria e poi c’è il finale che avete visto tutti". Così Luciano Spalletti ha analizzato Lazio-Napoli in conferenza stampa al termine del match.

"I ragazzi tengono molto alla squadra e all’affetto dei tifosi. So che hanno un’anima forte. Anche dopo il gol di Pedro ci siamo ributtati subito di là per cercare il gol della vittoria. E’ una squadra che vuol vincere, che può giocare un buonissimo calcio. Poi è chiaro che ci può mettere un po’ di cazzimma in più. Adesso possiamo allenarci di più e recuperare qualche giocatore", ha aggiunto il tecnico azzurro.