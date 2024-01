Buon punto per il Napoli: all'Olimpico il match con la Lazio regala poche emozioni

Il nuovo Napoli 'operaio' di Walter Mazzarri esce indenne dall'Olimpico, nonostante le numerose assenze, conquistando un buon punto in chiave lotta Champions. Gli azzurri impattano per 0-0 contro la Lazio, in un match avaro di emozioni. La squadra partenopea ripropone, come in Supercoppa, il modulo con la difesa a 3 e il baricentro basso, rischiando poco in fase difensiva, ma creando anche azioni offensive con il contagocce. Nel finale del match l'esordio dei nuovi acquisti Ngonge e Dendoncker.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Mazzarri, con mezza squadra fuori causa, rispolvera Demme e Zielinski, che vanno a costituire un centrocampo a 5 insieme a Di Lorenzo, Lobotka e Mario Rui. Politano galleggia alle spalle dell'unica punta Raspadori. In difesa spazio a Ostigard, protagonista di molte voci di mercato. Sarri, orfano di Immobile e Zaccagni, si affida al tridente formato da Felipe Anderson, Castellanos e Isaksen.

PRIMO TEMPO SOPORIFERO - I primi 45' minuti regalano pochissimi brividi. Il Napoli con il suo 3-5-1-1 chiude tutti gli spazi alla Lazio, che fatica a trovare varchi, nonostante la vivacità di Isaksen. Tra gli azzurri Raspadori e molto isolato e fa fatica a puntare la porta. Di occasioni degne di note praticamente non ce ne sono.

NELLA RIPRESA ESORDIO PER NGONGE E DENDONCKER - Più vivace la seconda frazione di gioco, che si apre con un gol annullato al laziale Castellanos per fuorigioco. Al 60' Mazzarri richiama Demme, ammonito, per mandare in campo Gaetano. Il centrocampista napoletano porta un po' di vivacità tra le fila azzurre e ci prova con un tiro da fuori. La Lazio cerca il gol sblocca incontro, ma un salvataggio di Ostigard è decisivo. Al minuto 78 esordisce Ngonge, che rileva Raspadori, con Mazzocchi che va invece a rimpiazzare Mario Rui. Passano pochi minuti e Mazzarri si gioca le ultime due carte: dentro l'ultimo arrivato Dendoncker e l'oggetto misterioso Lindstrom, fuori Zielinski e Politano. I padroni di casa tentano un forcing finale per strappare il successo, ma il match si chiude con il più classico dei risultati.

SFATATO IL TABU' X TRA LAZIO E NAPOLI - Dopo 14 sfide senza pareggio, arriva la "X" tra Lazio e Napoli. Quattro le vittorie capitoline e 10 quelle partenopee negli ultimi precedenti. L’ultimo segno “X” risaliva al 5 novembre 2016 (1-1 in quel caso con gol di Hamsík e Keita Baldé).