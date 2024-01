Parla il figlio di Lavezzi: “Nessuna overdose. Mio padre sta bene”

"Mio padre sta bene, è in cura. Smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è stato in overdose e non gli è accaduto nulla di quello che dicono". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Tomas Lavezzi, figlio di Ezequiel, il "Pocho", smentendo le voci sulle condizioni di salute del padre, circolate sulla stampa argentina nelle ultime ore, che parlavano, tra le altre cose, di overdose, intervento della polizia e ricovero in un ospedale psichiatrico.

Già nelle scorse settimane erano circolate voci sul 38enne, ex attaccante del Napoli, dopo il ricovero all'ospedale di Punta del Este, in Uruguay, a causa di un incidente domestico, secondo quanto spiegato dalla stessa famiglia dell'ex giocatore. Pochi giorni fa poi, il figlio Tomas aveva postato una foto di famiglia, abbracciato al padre con la scritta: "Che felicità stare con voi! La cosa più grande che ho".