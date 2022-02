Lavezzi con la fascia di capitano del Napoli: il post nostalgico del Pocho sui social

Ezequiel Lavezzi non dimentica mai gli anni passati all'ombra del Vesuvio. In un post pubblicato sui suoi profili social ufficiali, il Pocho ha voluto ricordare, con una foto, una partita in cui indossò per l'occasione la fascia di capitano del Napoli.

"Il giorno in cui mi hanno prestato la fascia di capitano", scrive l'argentino taggando l'ex compagno Paolo Cannavaro e aggiungendo l'hashtag #ForzaNapoliSempre.

Tantissimi i messaggi di affetto dei tifosi azzurri per Lavezzi a commento dell'immagine.