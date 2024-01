Lavezzi, parla l'ex compagno al Napoli: "Su di lui tante falsità. E' una bella persona, saprà rialzarsi"

Sabato scorso, in occasione di Napoli-Salernitana, in Curva A era spuntato lo striscione "Pocho tieni duro". Ezequiel Lavezzi, da qualche settimana, non vive un momento facile, ma da un suo ex compagno di squadra in azzurro arrivano notizie incoraggianti.

A parlare delle condizioni di Lavezzi è stato German Denis, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono stato con lui in Argentina due settimane fa. Ha solo bisogno di recuperare e stare un po’ con la famiglia, recuperare i suoi equilibri. Sul Pocho sono state dette tante falsità, lui è una bella persona ed è in salute: saprà rialzarsi con il suo carattere, perché è un ragazzo intelligente. Piano piano verranno fuori le sue qualità e ritornerà alla grande. La sua famiglia gli sta vicino e lui ha bisogno proprio delle persone che gli vogliono bene”.