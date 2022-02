Verso Latina-Turris: le probabili formazioni della sfida e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Azzerare completamente gli ultimi due risultati maturati e le prestazioni non esaltanti. Riprendere la marcia in classifica e rilanciarsi nelle zone nobili. Sono questi gli obiettivi odierni della Turris di Bruno Caneo, attesa dall'esame Latina allo Stadio Domenico Francioni. La formazione biancorossa, archiviate le sconfitte contro Monopoli e Catania, è chiamata alla reazione. Nell'impianto nerazzurro, tuttavia, ci sarà un avversario reduce dalla sconfitta di Castellammare che ha interrotto il filotto positivo.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per il Latina nelle ultime cinque disputate. Due successi e tre ko è il rendimento della Turris negli ultimi incontri giocati. L'anticipo della ventiseiesima riserverà, dunque, il confronto tra due squadre con ambizioni importanti. I laziali guidati da mister Daniele Di Donato puntano ad agganciare una posizione nella griglia playoff, mentre i Corallini sono decisi a riprendere il cammino dopo due battute d'arresto di fila.

È recuperato il centrocampista Amadio per i padroni di casa, ancora out invece Rosseti e Mascia che non faranno parte del match. Il tecnico locale potrebbe decidere di affidarsi all'undici sceso in campo a Castellammare. Cardinali tra i pali, classica difesa a tre con De Santis, Giorgini ed Esposito. Ercolano e Sarzi Puttini sulle corsie, Tessiore e Di Livio a dare consistenza al centrocampo guidato da Barberini. Jefferson e Carletti verso la conferma in attacco.

Linea arretrata a tre, quattro elementi in mediana e il tridente avanzato. Caneo è pronto ad affidarsi al solito Perina e punta alla titolarità di Loreto per sostituire gli assenti Esempio e Varutti. Ci saranno Manzi e Sbraga, mentre sulla sinistra Nunziante viaggia per la maglia dal primo minuto. Ok Ghislandi e Franco, Bordo prende il posto dello squalificato Tascone. Giannone e Leonetti sugli esterni d'attacco, ballottaggio tra Longo e Santaniello.

Il calcio d’inizio dello Stadio Francioni tra Latina e Turris è fissato per le ore 14.30 di sabato 12 febbraio. Il match sarà trasmesso sulla piattaforma Eleven Sports e in diretta tv su Sky Sport, al canale 257.

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Ercolano, Tessiore, Barberini, Di Livio, Sarzi Puttini; Jefferson, Carletti. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Sane, Teraschi, Celli, Palermo, Amadio, Carissoni, Atiagli, D'Aloia, Rossi. Allenatore: Daniele Di Donato.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Franco, Bordo, Nunziante; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Finardi, Iglio, Zampa, Longo, Nocerino, Pavone. Allenatore: Bruno Caneo.