Blitz della Turris al "Francioni" e Latina al tappeto: il gol di Pugliese vale tre punti d'oro per la corsa salvezza

Blitz al “Francioni” e tre punti pesanti per la corsa salvezza. La Turris di Leonardo Menichini supera il Latina a domicilio, riscatta il pesante ko contro l’Avellino nel derby e torna a muovere la classifica. Cocetta sblocca il risultato, Mazzocco pareggia e Pugliese trova il 2-1 nelle battute finali dell’incontro.

Fasi di studio ad inizio partita, ma alla prima occasione utile i corallini passano in vantaggio. Azione che si sviluppa a sinistra, Contessa mette al centro e De Felice colpisce il palo: sulla ribattuta arriva Cocetta che deposita in rete. La reazione dei nerazzurri porta la firma di Mazzocco di testa al 16’, nessun problema per Marcone. Al 25’ tentativo dalla distanza di Jallow e Guadagno neutralizza. Due minuti dopo Di Livio sorprende la difesa ospite e cerca la conclusione, Siega salva i suoi. Sul capovolgimento di fronte Jallow non sfrutta un suggerimento di Saccani e spreca da ottima posizione. Il Latina torna a rendersi pericoloso con Fabrizi (30’), con Greco (31’) e con Paganini (36’). Al 42’ i padroni di casa pareggiano con un tiro di Mazzocco, Turris agganciato poco prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con una buona opportunità per i biancorossi con una punizione battuta da Scaccabarozzi, Jallow manca l’aggancio in area. La gara vive di pochissime emozioni nel corso del secondo tempo, al 62’ Cocetta si rende protagonista con un tentativo dal limite dell’area, Guadagni para senza difficoltà. Al 69’ Jallow scatta sul filo del fuorigioco ed entra in area, la difesa intercetta l’intenzione dell’attaccante. Dieci minuti dopo Marcone deve opporsi alla botta ravvicinata di Fabrizi, poi è Vona a divorarsi il gol del vantaggio all’80’. Il forcing della compagine locale va avanti, ma i corallini trovano la trama giusta per battere Guadagni: Giannone inventa, Pugliese impatta e il pallone finisce in rete per il 2-1. Nel finale il Latina resta in dieci per l’espulsione di Di Livio.

Il tabellino

Latina (3-4-2-1): Guadagno; Cortinovis, Vona, Di Renzo (90’ Fella); Ercolano, Riccardi, Mazzocco, Crecco (79’ Del Sole); Di Livio, Paganini; Fabrizi (79’ Mastroianni). A disp.: Cardinali, Fasolino, Perseu, De Santis, Marino, Sorrentino, Capanni, Scraviglieri. All.: Coraggio

Turris (3-5-2): Marcone; Cocetta, Ricci, Panelli; Saccani (52’ Nicolao), Scaccabarozzi (82’ Franco), Casarini, Siega (72’ Pugliese), Contessa; Jallow (82’ Giannone), De Felice (72’ Maniero). A disp.: Iuliano, Pagno, Nocerino, Cum, D’Alessio. All.: Menichini

Arbitro: Mucera di Palermo

Marcatori: 9’ Cocetta (T), 42’ Mazzocco (L), 85’ Pugliese (T)

Ammoniti Scaccabarozzi, Panelli

Espulso: 88’ Di Livio (L)