Il Sorrento è corsaro al Francioni, con il Latina arrivano altri tre punti per la salvezza

Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro e cinque risultati utili consecutivi. Momento magico per il Sorrento che batte il Latina a domicilio e fa un balzo importante in classifica, conquistando tre punti preziosi in ottica salvezza. La squadra di Vincenzo Maiuri stende la truppa di Daniele Di Donato e prosegue il cammino.

La partita si apre con un sussulto dei nerazzurri al 9’, De Santis suggerisce per Fella che colpisce di testa: l’incornata trova i guantoni di Del Sorbo. Passano due minuti ed è proprio il numero 13 a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera però termina fuori. Sul capovolgimento di fronte, alla prima occasione creata, i rossoneri passano in vantaggio. Fraseggio tra Martignago e Scala, l’esterno calcia e trova la risposta di Cardinali: sulla ribattuta è lesto l’attaccante che deposita in rete e stappa la sfida. Al 17’ Fusco allontana la minaccia portata avanti da Crecco, la sfera arriva dalle parti di Cittadino che non inquadra lo specchio con il destro. Si rinnova l’asse protagonista del gol in apertura, questa volta il sinistro di Martignago si spegne fuori. Al 31’ Blondett, nel tentativo di opporsi a una traiettoria velenosa di Cittadino, chiude e rischia di beffare Del Sorbo. Al 35’ Badje stacca su un cross di De Francesco dalla bandierina, la giocata dell’ala costiera va sul fondo. Nella parte conclusiva della prima frazione c’è l’assedio del Latina, la serie di corner spaventa il Sorrento ma non cambia il risultato. L’ultimo squillo è di Scala che manca il raddoppio a tu per tu con il portiere avversario.

In avvio di ripresa Scala ci prova con una conclusione a giro, il destro del calciatore in maglia 7 si spegne poco distante dal bersaglio. I nerazzurri vanno a caccia del guizzo giusto per riequilibrare il punteggio, i tentativi di Di Livio e Riccardi non impensieriscono troppo Del Sorbo. Al 64’ notevole intervento dell’estremo difensore rossonero sulla punizione di Cittadino, il numero uno toglie la sfera dall’incrocio. Sul versante opposto La Monica svetta su una sventagliata dalla sinistra, il centrocampista non indirizza. Al 73’ Del Sorbo neutralizza Riccardi, la manovra si ribalta e Ravasio fa 0-2: il centravanti, entrato in campo da sette minuti, sfrutta un cross di Scala e un’uscita da rivedere di Cardinali per insaccare. L’autore del raddoppio impegna il guardiano avversario anche al 77’ con un diagonale. La gara termina con il Sorrento in attacco, al 90’ Messori non serve Bonavolontà e spreca la potenziale chance per il tris.

Il tabellino

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, De Santis, Marino (77’ Fabrizi); Crecco; Riccardi, Cittadino (69’ Jallow), Di Livio, Ercolano (46’ Paganini); Fella (46’ Del Sole), Mastroianni. A disp.: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Rocchi, Polletta, Di Renzo. All.: Di Donato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, La Monica (82’ Bonavolontà); Martignago (67’ Ravasio), Scala (82’ Messori), Badje (60’ Panelli). A disp.: Marcone, D'Aniello, Petito, Colombini, Di Somma, Vitiello, Konè, Caravaca. All.: Maiuri

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Marcatori: 13’ Martignago (S), 74’ Ravasio (S)

Ammoniti: Cittadino, Paganini, Di Livio (L), De Francesco, Del Sorbo, Ravasio (S)