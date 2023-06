Le lacrime di Spalletti da Gigi D'Alessio: "Non esiste cosa più bella dei napoletani"

Ieri in occasione dell'ultima serata del concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito tra gli ospiti d'onore saliti sul palco c'era Luciano Spalletti. Quando i tifosi hanno intonato il coro "resta con noi" al tecnico toscano sono scese giù delle lacrime.

"Non allenerò. Non giocherei mai contro il Napoli, perderei sicuramente. Non esiste cosa più bella dei napoletani. Questa città è straordinaria, fa mancare il fiato", ha spiegato dal palco Spalletti, che ha anche ringraziato D'Alessio per l'accoglienza ricevuta.