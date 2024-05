"C'è Kvaradona!": la sorpresa di un tifoso del Napoli nel centro di Roma

“C'è Kvaradona!". Il primo a riconoscerlo è sicuramente un tifoso del Napoli, perchè quell'accostamento lì, con la divinità argentina, è un brand che identifica il cuore azzurro. In mezzo ad un affollatissimo centro storico di Roma, sfilano i cavalli del polo per la tradizionale passerella che apre il torneo di Piazza di Siena.

In via Condotti, tra turisti, curiosi e semplici passanti, c'è anche uno spettatore d'eccezione, Khvicha Kvaratskhelia, rapito dalla bellezza di quel colpo d'occhio: cavalli e giocatori di polo, stecca in pugno. Tra un negozio e l'altro, insieme ad un gruppo di amici, il fuoriclasse del Napoli - riporta Agipro - si ferma incuriosito davanti alla fila di cavalli che sta percorrendo le strade del centro di Roma.

Saluta, firma autografi e una maglietta, mentre i selfie non si contano. Paziente e col sorriso, l'attaccante georgiano guarda rapito la fanfara dei carabinieri che segue cavalli e cavalieri, poi si concede al rito della popolarità con un buon numero di tifosi del Napoli, prima di immergersi nuovamente nello shopping della Capitale.