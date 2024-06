Kvaratskhelia, il Napoli replica al padre e all’agente: “Non è sul mercato. Fine della storia”

Il Napoli replica con immediatezza alle dichiarazioni dell’agente e del padre di Khvicha Kvaratskhelia, rilasciate alla tv georgiana “Imedi”, sul futuro dell’attaccante, attualmente impegnato con la sua nazionale agli Europei.

Con una nota ufficiale pubblicata sui social, il club partenopeo ha preso una posizione chiara e netta nei confronti dell’entourage del giocatore, dichiarato senza mezzi termini incedibile.

“In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”, ‘tuona’ la società azzurra.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 16, 2024

Le parole dell'agente e del padre del calciatore

Le parole dell'agente e del padre di 'Kvara' alla tv georgiana "Imedi" avevano lasciato poco spazio all'immaginazione: "Vogliamo andare via. Stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è trasferirsi in una squadra che giochi in Champions League nella prossima stagione".

"Non voglio che Khvicha resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”, aveva aggiunto Badri Kvaratskhelia, papà dell'attaccante azzurro.