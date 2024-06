Napoli, 'missione Kvara' in Germania: "Rispetto Conte, ma non so ancora se resto"

E' partita la 'missione Kvara' in Germania per la dirigenza del Napoli. Questa mattina alle 7 - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e l'avvocato Mattia Grassani sono partiti per incontrare l'attaccante azzurro e parlare del rinnovo di contratto fino al 2029.

Circa 10 giorni fa erano arrivate le dichiarazioni dell'agente del giocatore Jugeli e del padre Badri, che avevano annunciato l'intenzione di cambiare aria.

Lo stesso Kvaratskhelia, dopo il match con il Portogallo decisivo per la qualificazione della Georgia agli ottavi di finale di Euro 2024, parlando ai microfoni di Rai Sport ha commentato le parole del nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte ("Su Kvara c'è il mio veto assoluto, non partirà"), lasciando ancora dubbi sulla sua permanenza all'ombra del Vesuvio: "Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora. Lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo, ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.