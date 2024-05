Napoli-Bologna, Kvaratskhelia fa sorridere Calzona: le ultime da Castel Volturno

Francesco Calzona può sorridere in vista di Napoli-Bologna. Khvicha Kvaratskhelia, assente lunedì scorso nel match contro l'Udinese, è tornato ad allenarsi e tornerà dunque a disposizione per la sfida in programma sabato pomeriggio al Maradona.

Anche Dendoncker si è allenato in gruppo, mentre Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra, invece, per Zielinski.

Intanto Matteo Politano eletto 'mvp' di aprile dai tifosi. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il numero 21 come miglior giocatore del mese.