Kvaratskhelia-Napoli, Corsport: "Il giocatore ha già sostenuto le prime visite mediche"

Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli del futuro, quello del ritorno in Champions dopo due anni di assenza salvo clamorosi colpi di scena, ripartirà da loro.

Il terzino sinistro uruguaiano sostituirà il partente Ghoulam, mentre al georgiano toccherà il non facile compito di provare a non far rimpiaangere Lorenzo Insigne.

Il 21enne di Tbilisi, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, avrebbe già sostenuto anche una prima parte delle visite mediche, in una località segreta, con il club partenopeo.

"Il Napoli ha approfondito la sua conoscenza con Khvicha Kvaratskhelia, il primo uomo del futuro. Ovvero: per annunciare ufficialmente il colpo e depositare i contratti bisognerà attendere l'apertura del mercato e dunque il 1° luglio, ma gli accordi con il ventunenne trequartista georgiano sono già stati definiti nei punti e nelle virgole e il giocatore è stato anche sottoposto alle prime visite mediche. Andate in scena in una località blindata e di certo lontano da occhi indiscreti. Il Napoli ha lavorato nell'ombra, ha incontrato il suo entourage e l'intermediario italiano un bel po' di volte e poi ha chiuso: la definizione dell'accordo - un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione - e a seguire una prima sessione di visite mediche in una località segreta. Per il resto sarà tutta burocrazia: dopo la rescissione con il Rubin, Lado Dvalishvili, il ds della Dinamo Batumi, ha spiegato che Kvaratskhelia ha firmato un biennale da free agent. E poi ha aggiunto che in estate non tornerà a Kazan", si legge sul quotidiano sportivo.