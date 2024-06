Kvaratskhelia: "Sono al Napoli per mio padre, Maradona era il suo idolo. Sono molto felice di giocare per questo club"

"Venire al Napoli è stato tutto per Badri, mio padre. Il suo idolo era Maradona. Ma da quando ero piccolo mio padre parlava sempre di Maradona come di un Dio. Quindi quando il mio agente mi ha detto che il Napoli voleva che venissi, ero felicissimo. Mio padre diceva: 'Non si può dire no al Napoli! Non si può dire no al club di Maradona!'. Quindi non abbiamo pensato troppo. Nessun dibattito. 'Devi andare'. Non riesco a descrivere le emozioni. Dico: 'Andiamo. Veloce. Devo arrivarci'. Ricordo i primi giorni al Napoli, vedevo Maradona ovunque. Maradona, Maradona, Maradona. Maradona è il Dio lì. L'ho detto a mio padre. Mi ha detto: 'Portami lì velocemente!'. All'inizio andavo in taxi all'allenamento perché non avevo la macchina. E dopo, quando ho visto come guidano, ho detto: 'Non posso guidare qui, nessuna possibilità'. Ma quando sono arrivato in albergo... il panorama... oh mio Dio. Era la cosa migliore che avessi mai visto, davvero. Poi uscivo a passeggiare per la città e anche i settantenni mi conoscevano già. Prima ancora di giocare. La gente mi fermava: 'Sei Kvaratskhelia!'. Ero un ragazzo giovane. Proveniente dalla Dinamo Batumi. E ho un nome difficile. Ma le nonne, i nonni, tutti mi conoscevano". Così Khvicha Kvaratskhelia, nel corso di una lunga intervista rilasciata a "The Players Tribune", ha parlato del suo arrivo a Napoli e dei suoi primi giorni all'ombra del Vesuvio.

La prima volta al Maradona

"L’ho detto tante volte agli amici: georgiani e napoletani siamo quasi la stessa cosa. Il modo in cui amano così tanto il calcio. Viviamo la vita un po’ come… pazzi. Non so come dirlo, ma la passione, l'energia. Viviamo così anche in Georgia. Non dimenticherò mai la mia prima visita a Maradona. Quando entrai nello spogliatoio, è stato bellissimo. E io, normalmente prima della partita, non scendo in campo. Alcuni giocatori vanno in campo, sentono l'erba e queste cose, oppure ascoltano la musica con la gente. Non lo faccio mai. Ma al Maradona, la prima volta ho pensato: forse dovrei uscire. Devo vedere. Quindi esco ed è stato bellissimo . E anche nel riscaldamento lì era già pieno. Le emozioni, non puoi descriverle".

Lo scudetto

"I tifosi sono qualcosa di diverso. La stagione in cui abbiamo vinto lo scudetto, dopo la trasferta contro la Juventus, torniamo all'aeroporto di Napoli e stavamo cercando di tornare a casa con l'autobus, ma i tifosi ci hanno accolto con dei fuochi d'artificio colorati. Tutto era blu, bianco e fumo non si respirava. Ma la gente era così felice. Una città intera, felice. Tutti, tutti…. E anch'io. Sono molto, molto felice di giocare per il club di Maradona. Quando ero bambino in Georgia, la mia vita era un po’ difficile. E ora sono felice perché so che sto facendo sorridere il mio Paese giocando per il Napoli", ha aggiunto l'attaccante azzurro.