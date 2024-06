Kvaratskhelia-Napoli, incontro sereno tra le parti in Germania: presente anche un ex azzurro

Dopo un momento difficile in seguito alle dichiarazioni dell'agente Mamuka Jugeli e del padre Badri, arrivano segnali di disgelo tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, il ds Manna e l'ad Chiavelli sono volati in Germania per incontrare a Dusseldorf l'attaccante georgiano e il suo procuratore. Con la dirigenza era presente anche l'avvocato Guglielmo Stendardo (ex difensore azzurro e oggi grande esperto di diritto sportivo) come riferito dal giornalista Carlo Alvino.

"Grande serenità in casa Napoli dopo l’incontro di oggi in Germania con Khvicha Kvaratskhelia e Mamuka Jugeli, tenutosi in un albergo nelle vicinanze dell’aeroporto di Düsseldorf. Durante le due ore di colloquio Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, alla presenza anche dell’avvocato Guglielmo Stendardo, hanno ribadito al calciatore georgiano e al suo procuratore l’assoluta incedibilità dello stesso, sottolineando anche come Khvicha sia assolutamente centrale nel progetto di calcio di Antonio Conte. L’incontro si è svolto in un clima di assoluta serenità e amicizia tra le parti", scrive Alvino su X.