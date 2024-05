Napoli, si ferma Kvaratskhelia: problemi per l'attaccante georgiano

Nuova tegola per Francesco Calzona a 48 ore dalla trasferta di Udine. Khvicha Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di venerdì, ha svolto solamente lavoro personalizzato in palestra nella seduta del sabato e a questo punto rischia di non poter scendere in campo lunedì sera contro i bianconeri di Cannavaro.

Juan Jesus e Politano, invece, hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Solo terapie, infine, per Zielinski.