EuroNapoli, Lobotka ancora migliore in campo: Kvara in gol contro il suo idolo CR7

Serata da ricordare per due calciatori del Napoli e per le loro rispettive nazionali. Stanislav Lobotka e Khvicha Kvaratskhelia, infatti, hanno trascinato ad una storica qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 rispettivamente la Slovacchia (guidata dall'ex tecnico azzurro Francesco Calzona) e la Georgia, entrambe ripescate tra le migliori terze.

Il centrocampista è stato protagonista nel tardo pomeriggio del match contro la Romania, terminato 1-1, in cui è stato eletto ancora una volta migliore in campo.

Serata di grazia per il georgiano, autore del gol che ha sbloccato il match contro il Portogallo del suo idolo Cristiano Ronaldo, terminato per 2-0 in favore dei biancorossi.

Alla fase ad eliminazione diretta ad attendere la Slovacchia di 'Lobo' ci sarà ora l'Inghilterra, mentre la Georgia di 'Kvara' affronterà la Spagna.

I complimenti del Napoli via social ai suoi calciatori

Il Napoli, attraverso i suoi profili social ufficiali, si è voluto congratulare con i suoi due calciatori per lo storico passaggio del turno.