Nuova 'grana' per il Napoli, l'agente e il padre di Kvaratskhelia annunciano: "Vogliamo andare via" | VIDEO

In casa Napoli la triade De Laurentiis-Manna-Conte si ritrova una nuova 'grana' da dover risolvere. Dopo la cessione richiesta dal procuratore di capitan Di Lorenzo, Mario Giuffredi, a irrompere nelle ultime ore sono le dichiarazioni provenienti dalla Georgia di Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia, rispettivamente agente e padre dell'attaccante azzurro Khvicha.

Le parole dei due alla tv georgiana "Imedi" lasciano poco spazio all'immaginazione e sono molto nette. "Vogliamo andare via. Stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è trasferirsi in una squadra che giochi in Champions League nella prossima stagione".

"Non voglio che Khvicha resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”, ha aggiunto Badri Kvaratskhelia, papà del giocatore.