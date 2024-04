Napoli, Kvaratskhelia non si è allenato: il motivo

Nuovo contrattempo per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano non ha partecipato alla seduta di allenamento del mercoledì a causa di una gastroenterite.

Per quanto riguarda, invece, gli altri infortunati in casa Napoli, Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Contini.

Intanto è stata designata la sestina arbitrale per il match contro l'Empoli: sarà Manganiello di Pinerolo a dirigere l'incontro. Gli assistenti saranno Del Giovane e Liberti. IV uomo Baroni. Al Var ci sarà Di Paolo, assistito da Abisso.