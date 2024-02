Kvaratskhelia cambia ruolo? Le parole di Mazzarri nel post partita di Napoli-Verona

Il gol decisivo contro il Verona e la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia nel finale del match nelle vesti di trequartista alle spalle della prima punta, potrebbe rappresentare l'inizio di una svolta nell'avventura azzurra dell'attaccante georgiano, apparso estremamente e costantemente pericoloso in quella posizione.

Dell'ipotesi di impiegare maggiormente e con continuità 'Kvara' nel ruolo in questione ne ha parlato Walter Mazzarri nel corso della conferenza stampa post partita: "Kvaratskhelia ha una classe immensa. In Italia, però, siamo bravi a limitare i campioni come lui. Lo raddoppiano, lo triplicano, lo innervosiscono. L'ho spostato più al centro come gioca in nazionale. Molte volte bisognerà fare così, altrimenti lo ingabbiano sempre e rende meno".