'Kvaradona" si rifà il look dal barbiere dei vip

kvaratskhelia soprannominato per le sue giocate e i suoi dribbling funambolici Kvaradona si rifà il look. Il numero 77 si è recato per il nuovo taglio di capelli dal noto barbiere e hair stylist Gianfranco Abbate, titolare dell’attività ‘Le Figaro‘ situato a Giugliano sul Corso Campano.

Il georgiano ha poi regalato ad Abbate la maglia azzurra indossata nell’ultima partita contro lo Spezia. "New look + maglia ! Thank you bro.@kvara7".