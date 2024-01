Parla l'agente di Kvara: “Osimhen in estate andrà in Arabia, Kvicha mai”

"Osimhen? Ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, in estate andrà a giocare in Arabia Saudita. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro".

Così l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, nel corso di un'intervista a Sport1 Georgia, parlando del futuro dei due gioielli del club azzurro. Secondo il suo agente "Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare" e sul futuro ci sono tutte le big europee interessate.

"Psg e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale - dice Jugeli - ed è tra i primi tre al mondo. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane".