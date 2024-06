Kvara dopo l'impresa con il Portogallo: “Il giorno più bello della vita dei tifosi georgiani”

"Abbiamo dimostrato a tutti che possiamo davvero giocare. Partiamo sempre per vincere e siamo sempre concentrati sulla prossima partita. Siamo molto contenti". Così l'attaccante della Georgia Khvicha Kvaratskhelia dopo il successo sul Portogallo e la storica qualificazione agli ottavi dell'Europeo. "Ho preso la maglia di Ronaldo e siamo passati al turno successivo. Questo è il giorno più bello nella vita dei tifosi georgiani. Abbiamo fatto la storia, nessuno credeva che potevamo battere il Portogallo, ma è per questo che siamo una squadra forte, se c'è anche solo l'1% di possibilità, abbiamo dimostrato che possiamo farcela", ha spiegato il giocatore del Napoli.

"Prima della partita ho incontrato Ronaldo e mi ha augurato successo; non avrei mai immaginato che sarebbe venuto a parlare con me. È un grande giocatore e una grande persona. Ha una grande personalità dentro e fuori calcio, ho tanto rispetto per lui, è uno dei migliori giocatori al mondo", ha aggiunto. Lo scudetto con il Napoli "è stato un momento memorabile per me, ma sono più felice oggi perché quando giocare per il tuo Paese ti rende così orgoglioso, anche se sono felice per entrambe le cose. Questo è il giorno più felice della mia vita. Vincere lo scudetto era il mio sogno e anche questo era il mio sogno", ha dichiarato.