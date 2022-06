Koulibally: "Non so niente del mio futuro, non voglio mentire. Spero si risolva tutto rapidamente"

Il futuro di Kalidou Koulibaly resta incerto. Al termine dell'ultimo match disputato con la sua nazionale, il difensore senegalese ha parlato con i media locali della situzione.

"Non so ancora niente del mio futuro, non voglio mentire. Ora resterò per qualche giorno in vacanza in Senegal, poi quando tornerò in Europa si vedrà. Spero di saperlo nel più breve tempo possibile", ha affermato il difensore del Napoli.