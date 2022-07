De Maggio: "De Laurentiis furioso con Koulibaly ed il suo agente"

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha svelato un retroscena sulla imminente cessione di Koulibaly al Chelsea: "De Laurentiis è letteralmente furioso con l’agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, e con il calciatore stesso. E’ il presidente stesso che sta portando avanti la trattativa con il Chelsea, mentre Giuntoli è impegnato con il Brighton per l’acquisto di Ostigard. Questa serata la paragono solo ad altre tre che furono come un tsunami per i tifosi del Napoli: la cessione di Quagliarella alla Juve, la partenza di Cavani e il tradimento di Higuain".

Secondo quanto riferisce Sky Sport Chelsea e Napoli avrebbero raggiunto un'intesa di massima sulla base di 38 milioni di euro + 2 di bonus. La conclusione dell'affare potrebbe avvenire già nella giornata di mercoledì. Al giocatore andrebbero circa 10 milioni di euro a stagione per 5 anni.