Dalla Spagna - Barcellona all'assalto di Koulibaly: Pjanic può entrare nell'affare

Kalidou Koulibaly potrebbe essere la ciliegina sulla torta del mercato del Barcellona e il suo arrivo dipenderà molto dalle partenze che avverranno nelle prossime settimane. E' quanto spiega oggi il noto quotidiano spagnolo Sport.

Il Barça, al momento, ha altre priorità come rinforzarsi in attacco, a centrocampo e sulle fasce . Si tratta di investimenti necessari, ma il tecnico Xavi Hernández ha segnalato la possibilità di inserire un difensore centrale con ed esperienza internazionale. Koulibaly si adatta al profilo e - secondo Sport - è già stato contattato per esplorare le opzioni di trasferimento. Il club blaugrana sa che l'operazione sarà molto complicata perché il Napoli è un osso duro, ma la situazione contrattuale del senegalese aiuta, così come la predisposizione del calciatore ad un trasferimento in Catalogna.

Koulibaly ha un solo anno di contratto con il club partenopeo, che potrebbe essere costretto a cederlo per la metà del prezzo richiesto negli anni precedenti. Per questo il Barça sa di trovarsi di fronte a una vera opportunità di mercato.