Kim via? Chiariello: "A gennaio è blindato, ma a luglio..."

Kim è il baludardo della difesa azzurra, con le sue prestazioni continue ha conquistato staff tecnico e tifosi. C'è però un'ombra sul futuro del koreano, la clausola rescissoria di 50 milioni di euro che potrebbe essere esercitata a luglio solo da club esteri e per una brevissima finestra temporale.

Umberto Chiariello, oltre ad aver annunciato i rinnovi imminenti di Lobotka, Meret e Rrahmani,ha affermato in un recente intervento a Canale 21 su Kim: “Si è parlato del Manchester United per il coreano, ma possiamo dire che a gennaio è blindato. Però la clausola da 50 milioni di euro nel contratto di Kim esiste veramente può essere esercitata a luglio. Siamo preoccupati perché se arrivano quei soldi sarà difficile trattenere il difensore ma il Napoli ha dovuto inserire per forza quella clausola, è stato il modo per riuscire a prendere il giocatore e portarlo in Serie A“.