Coro anti-Napoli nel match di Coppa, il video sui social

“Quel settore lì sembra Napoli, che schifo”, è il breve coro che un gruppo di tifosi della Juventus ha riservato al pubblico della Salernitana nel corso della partita di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale. Durante il match dell’Allianz Stadium, vinto per 6-1 in rimonta dalla squadra di Allegri, alcuni sostenitori bianconeri hanno chiaramente tirato in ballo la città partenopea con cori offensivi. Presa di mira la tifoseria granata, arrivata in massa nell’impianto torinese per la sfida dell’infrasettimanale. Un ennesimo episodio oltraggioso verso Napoli e verso la Campania, in pagine diventate ordinarie e stucchevoli. Ciò che è accaduto a Torino sugli spalti è diventato presto virale sui social, con video su Tik Tok e insulti - da una parte e dall’altra - tra i commenti.

