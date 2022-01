Juve-Napoli: Zielinski, Lobotka e Rrahmani regolarmente in campo

Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani scenderanno regolarmente in campo dal primo minuto in Juventus-Napoli. I tre calciatori, per i quali l'Asl Napoli 2 Nord aveva disposto la quarantena, figurano nella formazione titolare azzurra che affronta all'Allianz Stadium la Juventus.

Nell'undici iniziale torna anche Faouzi Ghoulam, che sostituisce lo squalificato Mario Rui. Questa la formazione ufficiale del Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.