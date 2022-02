Verso Juve Stabia-Vibonese: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Sette lunghezze di distanza dalla zona calda, sei punti di differenza dalla fascia alta della classifica. Per la Juve Stabia sono stati giorni complicati, le tre sconfitte consecutive hanno alimentato il malcontento della piazza dopo una stagione altalenante. E allo Stadio Romeo Menti va in scena la sfida spartiacque, valida per il recupero della terza giornata di ritorno, contro la Vibonese. Le Vespe sono chiamate a un riscatto in seguito al ko di Picerno e al momento tutt'altro che positivo, i rossoblù sono in ultima posizione e puntano a una risalita nel rush finale del campionato.

Tredicesimo posto in graduatoria per la compagine gialloblè e panchina in bilico per Stefano Sottili, giunto probabilmente allo snodo cruciale della sua esperienza in quel di Castellammare. Soltanto una vittoria e ben quattro sconfitte è il bilancio della Juve Stabia nelle recenti cinque partite giocate. Due successi all'attivo per gli ospiti in tutta la competizione, l'annata dei Leoni è stata finora difficile: tuttavia, la formazione di Nevio Orlandi ha ancora la chance di compiere l'impresa salvezza.

Scacchiere confermato per i campani che si affidano a Dini tra i pali e alla difesa a quattro. Ballottaggio in corso tra Esposito e Donati per la fascia destra, Panico viaggia verso il ritorno sul versante opposto. Troest e Caldore si candidano alla maglia da titolari, così come il solito Scaccabarozzi in mediana. L'altra maglia disponibile a centrocampo andrà a uno tra Davì e Altobelli, pochi dubbi in avanti per Sottili.

Orlandi, dal canto suo, è pronto a sfoderare l'undici migliore per l'ostica trasferta. Suagher, Polidori e Carosso davanti a Marson, Corsi e Blaze sulle corsie. Gelonese in cabina di regia, Basso e Cattaneo agiranno da interni per il contributo nella doppia fase di gioco. In avanti, invece, si punta al tandem composto da Volpe e La Ragione. Gli indisponibili sono Fomov, Golfo, Spina, Zappa e Alvaro.

Il fischio d'inizio di Juve Stabia-Vibonese, in programma alle ore 21.00 di martedì 22 febbraio, sarà visibile su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti tv della Serie C.

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini; Esposito, Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Donati, Peluso, Tonucci, Davì, Erradi, Guarracino, Squizzato, Schiavi, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili

Vibonese (3-5-2): Marson; Suagher, Polidori, Carosso; Corsi, Basso, Gelonese, Cattaneo, Blaze; Volpe, La Ragione. A disposizione: Mengoni, Mahrous, Risaliti, Bellini, Panati, Zibert, Grillo, Ngom, Benkhalqui, Curiale. Allenatore: Nevio Orlandi