Verso Juve Stabia-Turris: i gialloblè comunicano la vendita dei biglietti per il derby

Serie C Girone C

Seconda giornata di campionato alle porte. Dopo il buon debutto dello scorso weekend, due delle tre partenopee del Girone C di Serie C si affronteranno per il primo derby napoletano. La Juve Stabia di Leonardo Colucci, in fiducia per la vittoria ottenuta sulla neopromossa Gelbison, attende la Turris di Pasquale Padalino, reduce dal pareggio con la Virtus Francavilla, allo Stadio Romeo Menti. Il club gialloblè ha annunciato l'inizio della prevendita per la tifoseria:

"La S.S. Juve Stabia comunica che da oggi sono a disposizione i tagliandi per il match Juve Stabia-Turris, gara valida per la seconda giornata di Lega Pro, che si giocherà domenica 11 settembre alle ore 17:30 allo stadio Romeo Menti. Si rende noto, quindi, che saranno disponibili:

Curva San Marco € 10 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni € 6 + 2 €;

Tribuna Varano € 13 + 2 prevendita – ridotti 6/16 anni € 8 + 2 €;

Tribuna Quisisana € 16 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni 10 + 2 €;

Tribuna Monte Faito € 20 + 2 € prevendita – ridotti 6/16 anni € 15 + 2 €.

La prevendita al botteghino dello stadio Romeo Menti sarà attiva solo nei giorni di venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e i tagliandi acquistati saranno privi dei costi di prevendita. Si ricorda, inoltre, che per l’accesso allo stadio Romeo Menti è CONSIGLIATO l’uso della mascherina nel rispetto delle normative COVID-19. Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso all’impianto per evitare assembramenti". Per i punti vendita abilitati clicca qui.