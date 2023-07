Juve Stabia, programmato un test contro una squadra di Serie D. Candellone: "Qui per fare un campionato importante"

Serie C Girone C

Sesto giorno di ritiro ad Alfedena per la Juve Stabia di Guido Pagliuca. La squadra gialloblè, questa mattina, è scesa in campo per una seduta d’allenamento. Nella prima fase è stato svolto un lavoro di fondo, poi lo staff tecnico si è concretato sulla parte tecnico-tattica. Domenica 30 luglio, alle ore 17.00 le Vespe affronteranno un allenamento congiunto contro il Vastogirardi, compagine di Serie D: si giocherà allo Stadio Filippo Di Tella.

Leonardo Candellone, nuovo attaccante a disposizione di mister Pagliuca e arrivato una settimana fa a titolo definitivo dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club: “Ho avuto un’ottima impressione, qualche ragazzo già lo conoscevo perché abbiamo giocato insieme in passato, si sta creando un bel gruppo e questi giorni in ritiro sono importanti per formare uno spogliatoio forte. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. È giusto impegnarsi con quest’intensità perché la stagione sarà lunga e complicata, ci saranno tante partite ed è giusto lavorare quando si può. Chi conoscevo? Con Berardocco abbiamo vissuto la parentesi a Bolzano, poi Piscopo e tanti altri anche da avversari. Castellammare? È una città passionale, la gente ci tiene alla squadra. Mi troverò sicuramente bene, ci sarà modo di conoscerla e di viverla al meglio. Stadio Menti? Sono qui per far bene e migliorare lo score dello scorso anno, voglio vincere le partite insieme a tutto l’ambiente. Penso che ci si possa divertire quest’anno, chiedo ai tifosi di starci accanto perché possiamo toglierci delle soddisfazioni. Cosa mi ha spinto ad accettare? Sono giovane, posso ancora fare bene, voglio fare un campionato importante, di vertice. Mi ha spinto qui la piazza, so che è molto esigente e importante. Quando ho ricevuto la chiamata, ho deciso subito. Voglio mettermi in gioco per cercare di fare un grande campionato”.