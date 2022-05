Juve Stabia, Stoppa sui social: "Stagione emozionante, grazie Castellammare". Il giocatore tornerà alla Sampdoria

Girone C

La Serie B chiama, la Sampdoria guarda interessata. Matteo Stoppa è stato il trascinatore stagionale della Juve Stabia. Il grandissimo campionato disputato dal ventunenne di Biella non è bastato alle Vespe per tagliare il traguardo dei playoff: 34 apparizioni, 11 reti e 6 assist, numeri impressionanti per un vero talento del calcio italiano. Il cartellino, appartenente al club ligure, è finito nel mirino di diverse società cadette. Le pretendenti si sono fatte avanti, ma i blucerchiati vorranno tastare la crescita del classe 2000.

Le speranze di permanenza alla Juve Stabia di Stoppa sono minime: tuttavia, la società proverà a rinnovare il prestito. Nel frattempo, il giocatore ha rilasciato un pensiero social al termine del campionato: "Si chiude così una stagione, un’esperienza piena di emozioni che arricchiscono un bagaglio che porterò con me sempre. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutta la forza che mi ha trasmesso la piazza di Castellammare! Da qui si riparte, sempre di più".