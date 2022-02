Juve Stabia, Sottili: "Situazione non semplice, si esce con prestazioni di livello e risultati utili"

Serie C Girone C

Una prestazione opaca e largamente inadeguata nell'infrasettimanale contro il Catania, la zona playoff che resta distante e il malumore della piazza. Non sono state ore semplici per la Juve Stabia, reduce dal ko interno del Romeo Menti nel testa a testa con gli etnei. Un passo falso che certifica le difficoltà delle Vespe nel trovare continuità di risultati. E alla vigilia del confronto col Picerno, avanti in classifica di tre lunghezze, il tecnico Stefano Sottili è intervenuto ai microfoni del club:

"Da questa situazione non semplice si esce con le prestazioni e con i risultati. Non ci sono vie di mezzo. Serve anche equilibrio, voglia e determinazione di ritornare a fare punti. Cosa non ha funzionato? Le partite si fanno in due, spesso quando giochiamo bene ci può essere anche demerito dell’avversario. La metto sullo stesso piano, rovesciando la medaglia. Il Catania ha fatto molto bene, noi non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Contro certe squadre servono prestazioni di altissimo livello per fare risultato. Quando non ci riesci completamente, rischi di perdere la partita e di non riuscire a fare quello che in altre gare avevi dimostrato di esserne capace. Picerno? I risultati passano attraverso le prestazioni, ci vuole una prova collettiva e che tutti diano il contributo. Abbiamo la necessità di una prestazione di spessore e di livello, non del singolo ma della squadra, perché si possa essere concreti, efficaci e badare al sodo".