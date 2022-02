Juve Stabia, Sottili alla vigilia della sfida di Palermo: "Eusepi fondamentale per noi, coi rosanero match di grande tradizione"

Il successo nel segno di Umberto Eusepi, tre punti che permettono l'accesso momentaneo alla griglia playoff e l'obiettivo di confermarsi anche in trasferta. La Juve Stabia di Stefano Sottili sarà attesa dalla ostica partita in esterna sul rettangolo verde del Palermo. Allo Stadio Renzo Barbera, in un fortino spesso avverso alle formazioni ospiti, va in scena il confronto coi rosanero di Silvio Baldini. I gialloblè, in fiducia in seguito al risultato positivo ottenuto al Romeo Menti, cercano un bottino utile altresì lontani dall'impianto amico.

In terra siciliana, tuttavia, servirà una prestazione maiuscola per superare o limitare gli avversari. Il tecnico delle Vespe è intervenuto ai microfoni del club e ha presentato l'incontro in programma: "Conosciamo l'importanza di Eusepi e del terminale offensivo nel nostro modulo, ci consente di giocare bene. Umberto non è solo un finalizzatore per noi, ma aiuta anche i compagni nella doppia manovra. Inoltre, siamo felici quando segna. Palermo? Per passato e tradizione, ci attende una grande partita. Anche la Juve Stabia ha un passato in categorie superiori, sarà una bella sfida. Sul campo entrambe proveranno a vincere, ci sarà spettacolo. Gruppo compatto? È una componente fondamentale, quando c'è coinvolgimento emotivo si riesce a dare quel qualcosa in più".