Juve Stabia, Sottili: "Sconfitta di Palermo difficile da digerire. Esprimo vicinanza al Catania"

Serie C Girone C

Una pesante sconfitta rimediata allo Stadio Renzo Barbera di Palermo e l'obbligo di riscattarsi nell'infrasettimanale. La Juve Stabia di Stefano Sottili si prepara alla partita del Romeo Menti contro il Catania. A Castellammare approda una formazione reduce dalla disfatta interna col Picerno. Per i gialloblè è un banco di prova importante per quanto concerne una posizione in griglia playoff. Le Vespe, infatti, devono costruire il percorso stagionale tra le mura amiche e l'occasione etnea è ghiotta per rilanciarsi dopo il passo falso in Sicilia.

Sottili è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: "La sconfitta di Palermo è difficile da digerire. Oltre i tre gol subiti, nella seconda frazione non abbiamo praticamente giocato. Fino al termine del primo tempo, pur concedendo poco, abbiamo creato qualche occasione. Abbiamo avuto i presupposti per andare in vantaggio, ma così non è stato. Si torna a giocare subito, abbiamo la possibilità di dimostrare che si è trattato di un incidente di percorso".

Sul momento del Catania: "È una squadra che gioca bene e organizzata, non ha solo giovani interessanti ma anche elementi esperti: da Claiton a Piccolo, lo stesso Izco. Sono elementi di valore, hanno qualità tecniche e gamba. Voglio far sentire la nostra vicinanza per i problemi societari che vivono, ci sono dipendenti che lavorano e non bisogna considerare solo l'ambito sportivo. Siamo vicini per quello che stanno attraversando".

Sulla mancanza di allenamenti: "Si fa fatica, abbiamo allenato i ragazzi poco utilizzati nell'ultima gara, gli altri hanno utilizzato la seduta d'allenamento per recuperare le energie. Oggi ho la rifinitura per preparare la gara, al termine farò le valutazioni del caso per decidere chi partirà dall'inizio".