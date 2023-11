Juve Stabia e Sorrento non si fanno male. Le vespe mancano la fuga, punto salvezza per i costieri

La Juve Stabia viene rallentata dal Sorrento, il derby allo Stadio Menti si chiude senza reti. La capolista gialloblè non sfrutta pienamente i passi falsi di Benevento ed Avellino, tuttavia la squadra di Guido Pagliuca guadagna un punto sulle prime inseguitrici (si aggiunge anche il Picerno dopo il blitz sul campo del Latina). Buon punto in ottica salvezza per gli uomini di Vincenzo Maiuri che fanno registrare il terzo risultato utile di fila.

Il primo tentativo della sfida è di La Monica con un diagonale da fuori area, nessun problema per Thiam che controlla e fa suo il pallone. Le vespe tengono le redini del gioco e comandano il ritmo, ma non si registrano occasioni in apertura dalle parti di Del Sorbo. Al 23’ ci prova Leone con una conclusione smorzata, nessuna difficoltà per l’estremo difensore ospite che si distende e blocca. Passano tre minuti e Meli si mette in evidenza dalla distanza con una mancino, intervento tutt’altro che complicato per il portiere. Qualche secondo più tardi un tiro-cross di Candellone dalla corsia destra spaventa Del Sorbo, la traiettoria però non inganna il numero uno rossonero. Tensione e nervosismo nel finale di primo tempo, le due squadre rientrano negli spogliatoi con il punteggio inchiodato. In avvio di ripresa la capolista cerca di affondare il colpo prima con una botta di Meli respinta prontamente da Del Sorbo al 47’, poi con una punizione di Mignanelli che sporca ancora i guantoni al classe 2004. Al 57’ Bachini svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Del Sorbo sale di nuovo in cattedra. Un minuto dopo combinazione tra Mignanelli e Candellone, il centravanti impatta ma spara sul fondo. Al 60’ gli ospiti si portano in zona offensiva, Thiam c’è. L’ex Spal è attento anche al 67’ sull’acrobazia di Vitale dall’interno dell’area. La partita resta aperta, il risultato però non cambia: Juve Stabia e Sorrento tentano di dare una sterzata all’incontro, al triplice fischio però è 0-0 al Menti.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (89’ Gerbo), Leone, Meli (67’ Bentivegna); Romeo (67’ Erradi); Candellone (89’ Piovanello), Piscopo (89’ Rovaglia). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Nazzareno Tarantino (Guido Pagliuca squalificato)

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale (87’ Petito); La Monica (63’ Messori) , Ravasio (53’ Martignago), Scala (63 Panelli). A disp.: D’Aniello, Oliva, Colombini, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Kone, Caravaca. All.: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Ammoniti: Meli (JS), La Monica (S), Baldi (JS), Mignanelli (JS), Leone (JS), Loreto (S), Erradi (JS)