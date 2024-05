Juve Stabia torna in B: emozione per la premiazione della Città Metropolitana

Grande emozione per la cerimonia di premiazione che si è svolta presso la Sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nova a Napoli della Juve Stabia da parte della Città Metropolitana di Napoli.

Il prestigioso riconoscimento arriva in seguito allo straordinario successo nel campionato di Serie C che ha concesso alla squadra la possibilità di assicurarsi il pass per la serie B con ben 4 giornate di anticipo.

La decisione di premiare la squadra è stata assunta nel corso dell’ultima seduta di Consiglio Metropolitano quando il Consigliere Metropolitano delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella ha accolto con favore la proposta presentata in aula dal Consigliere con delega alla protezione civile Salvatore Flocco che sin da subito si è fatto portavoce di questa iniziativa che ha dichiarato:

“Auguro il meglio a questi campioni che si apprestano a vivere l’ esperienza unica della serie B. Questo meritatissimo successo conferma e rafforza il legame che c’è tra lo sport cittadino e tutta l'area Metropolitana. Un rapporto fatto di grande rispetto tra le tifoserie che si sono da sempre contraddistinte per il loro fair play. Quindi non possiamo che augurare maggiori successi futuri alla società sportiva Juve Stabia”