Juve Stabia in Serie B, formalizzata l'iscrizione: annunciata l'alternativa al "Menti"

La Juve Stabia sarà ai nastri di partenza della prossima Serie B. Conquistata la promozione sul campo con la vittoria del girone meridionale di Lega Pro, la squadra del presidente Andrea Langella ha formalizzato l’iscrizione al campionato cadetto del futuro. Il club ha comunicato di aver depositato tutta la documentazione utile per permettere la regolare partecipazione alla competizione, ottemperando ai pagamenti di quota associativa e partecipativa, oltre che al deposito della fideiussione bancaria.

Nessun problema di natura burocratica o economica per le vespe che torneranno in Serie B a distanza di quattro anni dall’ultima apparizione. Tuttavia la società, che ha svolto un lavoro straordinario negli ultimi giorni, ha dovuto indicare un impianto alternativo, considerati i lavori al “Menti”. La Juve Stabia ha scelto il “Leonardo Garilli” come sede di riserva, ringraziando il Comune di Piacenza, la Prefettura, il Presidente del Piacenza Calcio 1919 Marco Polenghi e il direttore generale Francesco Fiorani per la concessione dello stadio, utile ad ospite eventualmente le prime gare interne dei gialloblù.

Tramontata l’ipotesi sannita, ma il numero uno Langella ha ringraziato il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Prefetto e il sodalizio giallorosso, capeggiato da Oreste Vigorito, per la disponibilità dimostrato per l’eventuale concessione del “Vigorito”. Iscrizione completata dunque per la Juve Stabia, pronta a dare il via ai lavori per l’allestimento della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B.