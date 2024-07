La Juve Stabia si prepara alla Serie B, il presidente Langella: "L'obiettivo è la salvezza"

La Juve Stabia si sta preparando alla prossima stagione sportiva. Dopo aver centrato la promozione in Serie B, la squadra di Castellammare ha confermato due degli artefici dell’impresa della scorsa annata: mister Guido Pagliuca e il direttore sportivo Matteo Lovisa saranno ancora i pilastri della gestione tecnica delle vespe. Negli ultimi giorni la società ha dato il via anche alle prime ufficialità: Adorante, Mosti, Andreoni, Bellich, Buglio e Meli hanno rinnovato il contratto e restano agli ordini dello staff.

Intanto il presidente Andrea Langella è intervenuto in conferenza stampa e ha tracciato la strada in vista del ritorno tra i cadetti: “Abbiamo fatto una stagione straordinaria, sempre al primo posto e con un grande distacco dagli avversari. Ora ci aspetta la Serie B e non sarà una passeggiata, affronteremo un torneo competitivo. Servirà lo spirito giusto, considerato l’entusiasmo dell’ambiente. Chiedo unità tra tutte le componenti”.

Sull’obiettivo da raggiungere e sulle prime indiscrezioni di mercato: “Dobbiamo raggiungere la salvezza, siamo una neopromossa e l’intenzione è mantenere la categoria. Mercato? Non venderemo i nostri giocatori. Chi vuole andare dovrà portare un’offerta e poi valuteremo. Punteremo sui giovani e sui calciatori che hanno voglia di fare bene. La nostra stella polare è il bilancio, io vado avanti per la mia filosofia. Bisogna puntare alle cose che si possono raggiungere, solo così possiamo dare continuità al progetto”.

Sulla possibilità di un ingresso di nuovi imprenditori: “La Juve Stabia è una società sana. Essere solo non è facile. Ho dato incarico ai miei avvocati di mettere in vendita una partecipazione del club. Devo però conoscere le persone: serietà e chiarezza sono importanti. Pagliuca? Il mister ha meritato la conferma. È carico, sereno e pronto per questa nuova stagione”. La squadra aprirà con il raduno e le consuete visite mediche, poi ci saranno due ritiri: dal 10 al 14 luglio a Telese e dal 15 al 24 luglio a Capracotta.