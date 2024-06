Juve Stabia in Serie B, ecco quando sarà svelato il calendario

L’Assemblea di Lega B si è riunita oggi in videoconferenza con tutte le società presenti. In apertura, il presidente Mauro Balata ha salutato le nuove associate che hanno fatto oggi il loro ingresso nella sede assembleare, tra cui la Juve Stabia, neopromossa nella categoria cadetta dopo la vittoria del Girone C di Serie C.

Balata ha quindi riferito gli esiti del Consiglio Federale dello scorso 14 giugno, sottolineando come in quella sede si sia confermata la contrarietà della Lega alle seconde squadre in Serie B e, allo stesso modo, la reintroduzione dell’istituto delle multiproprietà, meccanismi che incidono sulla regolarità e integrità della competizione, oltre a violare lo statuto federale nella parte in cui richiama il diritto di intesa con le Leghe interessate, che non ha trovato applicazione al momento della decisione. Balata ha infine ribadito come in tutte le scelte sul sistema calcio sia necessaria la garanzia dell’equa competizione.

Ufficializzata anche la data di pubblicazione del calendario della Serie BKT 2024/2025, con l’evento che si terrà nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio a La Spezia in piazza Europa in collaborazione con lo Spezia calcio e il Comune della città ligure ai quali sono stati rivolti, durante l’Assemblea, i ringraziamenti della Lega B.

Per le vespe parte anche la campagna abbonamenti “Più Bella cosa non c’è #vivilaconnoi”. Da giovedì 20 giugno a partire dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15:30 alle 18, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 10 alle 12:30, presso il botteghino dello stadio Romeo Menti, e negli orari di apertura dell’Official Store a Castellammare di Stabia, sarà possibile acquistare il proprio abbonamento. Qui tutti i dettagli.