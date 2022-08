Juve Stabia, risolto il contratto con Schiavi: l'argentino va alla Carrarese

Girone C

Si chiude la parentesi di Nicolas Schiavi con la maglia della Juve Stabia. Dopo appena una stagione dal suo approdo in gialloblè, il calciatore argentino ha risolto il contratto col team di Castellammare ed ha firmato un biennale con la Carrarese. Questo il saluto delle Vespe: "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘95, Nicolás Adrian Schiavi. A Nicolás, professionista esemplare, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro".