Juve Stabia, Sarri ceduto al Cosenza: trasferimento a titolo temporaneo

Serie C Girone C

Edoardo Sarri lascia la Juve Stabia nella finestra di riparazione. Il club gialloblè ha ufficializzato il trasferimento dell'estremo difensore al Cosenza. Si concretizza, dunque, il recente rumors di mercato: il portiere passa alla corte del club cadetto e avrà l'occasione di mettersi in risalto nella categoria superiore. Si chiude dopo diciassette apparizioni l'esperienza con le Vespe. Trattativa andata in porto con la formula del prestito e con l'opzione del riscatto al termine della stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Cosenza Calcio, per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive, del portiere Edoardo Sarri, classe ’99. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati".