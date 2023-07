Juve Stabia in ritiro ad Alfadena dal 22 luglio al 2 agosto. Spicca l'amichevole con il Bari

Serie C Girone C

Gli ingressi di Matteo Lovisa e Guido Pagliuca, rispettivamente nei ruoli di responsabile dell’area tecnica e di allenatore della prima squadra, danno il via alla nuova stagione della Juve Stabia. Dopo stagioni nelle retrovie tra le big della competizione, la squadra gialloblè cercherà di recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Serie C. Un torneo ormai definito "B2" per la presenza di illustri e gloriose piazze. Le Vespe però non partono battute, il club si affida alle idee del nuovo dirigente e al lavoro del mister ex Siena. La società ha scelto la sede del ritiro estivo, la Juve Stabia preparerà l’annata 2023/24 ad Alfadena, dal 22 luglio al 2 agosto. Il gruppo si allenerà sul Campo Sportivo Comunale messo a disposizione dall’amministrazione di Alfadena, nei pressi dell’Hotel Alisma. Venerdì 28 luglio alle ore 17:30, al Campo Comunale di Roccaraso, si giocherà la gara amichevole contro il Bari.