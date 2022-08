Juve Stabia, risoluzione contrattuale con Davì: due squadre sul centrocampista

Si chiude la parentesi di Guido Davì con la casacca della Juve Stabia. Il centrocampista, nonostante una buona stagione in maglia gialloblè, lascia Castellammare per una nuova avventura da affrontare. Sulle sue tracce infatti ci sono Pistoiese e Audace Cerignola. Pochi minuti fa è stata comunicata la risoluzione del contratto dal club: "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘90, Guido Davì. A Guido, uomo e professionista esemplare, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro".