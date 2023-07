Juve Stabia, risoluzione del contratto per Altobelli

Serie C Girone C

Due stagioni a difesa dei colori gialloblè, oggi la risoluzione del contratto. Non ci sarà la Juve Stabia nel futuro di Daniele Altobelli, esperto centrocampista che con la casacca delle Vespe è sceso in campo 67 volte collezionando anche 3 reti. Il mediano di Terracina, all’occorrenza anche centrale difensivo, saluta Castellammare: “La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘93, Daniele Altobelli. A Daniele, che ha indossato la nostra maglia per due stagioni, vanno i ringraziamenti per quanto fatto e i migliori auguri per il futuro”. Lascia dunque uno dei protagonisti delle ultime stagioni dei gialloblè.